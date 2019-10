Da 20 anni le soluzioni Puntotenda permettono di sfruttare gli spazi esterni anche d’inverno

Con l’arrivo dell’inverno, balconi e terrazze iniziano ad essere sfruttati meno rispetto ai mesi più caldi e primaverili. Le rigide temperature, le poche ore di luce a disposizione durante la giornata e le intemperie non favoriscono la vita outdoor, così tutti quei bei momenti di spensieratezza, come leggere un libro all’aperto, bere un caffè seduti al tavolo del proprio balcone o semplicemente rilassarsi ammirando il verde circostante, svaniscono lasciando posto a porte e finestre chiuse.

La vera sfida è quella di poter vivere i momenti e le emozioni che l’area esterna dell’abitazione offre nei mesi caldi anche nelle giornate più fredde dell’anno. Grazie alle soluzioni Puntotenda potrete abbandonare l’idea che d’inverno si debba necessariamente rinunciare agli spazi esterni ma iniziare a pensare che il balcone e la terrazza di casa possono diventare un fantastico prolungamento del proprio indoor.

Puntotenda, leader nella progettazione e realizzazione di schermature solari, offre da 20 anni valide soluzioni per sfruttare al meglio ogni ambiente. L’azienda, con le sue due sedi a Gavi e Tortona, è diventata negli anni il punto di riferimento per i clienti più esigenti e costantemente alla ricerca del dettaglio che fa la differenza. Grazie alle tende-veranda di Puntotenda, sarà possibile sfruttare gli spazi esterni anche nei mesi più freddi e rigidi dell’anno. Questa tipologia di tende ha una doppia funzionalità: protegge sia dal sole nei mesi estivi sia dalle intemperie nei mesi invernali.

Puntotenda, lieta di festeggiare un traguardo importante come i 20 anni di attività continua ad evolversi per restare al passo con le esigenze del mercato. Per festeggiare insieme ai suoi affezionati clienti il 20° anniversario, Puntotenda riserva un gradito omaggio a tutti coloro che acquisteranno presso i loro punti vendita.