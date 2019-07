24 Ore di Pallavolo, alle 16 si gioca

Dal basket al volley: passaggio di testimone nel segno della solidarietà. Per la ‘24 Ore di Pallavolo’, idea di Grigio Volley, che fa giocare tutti e tutte e, ogni anno, ha una finalità solidale.

Mancano poche ore alla 12ª edizione, dalle 16 di oggi, sabato, alla stessa ora di domani, domenica: al centro sportivo di Sale, come un anno fa, struttura perfetta per il format di questo evento, 24 ore di gioco, tre campi a disposizione, ma anche musica, cibo e la possibilità di accamparsi, con tende, per non perdere un solo istante ed essere sempre pronti a giocare.

«La nostra ‘24 Ore’ è il gran finale della stagione sotto rete: non importa il livello di giocatori e giocatrici, conta lo spirito - sottolinea Cinzia Celon, la presidente - Vogliamo provare a battere il numero delle squadre di un anno fa, che erano state 13». Squadre miste, composte da un minimo di 7 e da un massimo di 15 giocatori e giocatrici, in campo sempre tre maschi e tre femmine e ogni formazione gioca almeno sette partite nelle 24 ore.

Tutto il ricavato sarà consegnato al Centro ricerche sulla neurofibromatosi, «in ricordo di Asia, la bimba di Pozzolo, di 11 anni, che avremmo voluto aiutare con la nostra iniziativa: Asia, purtroppo, ha perso la sua partita, ma d’intesa con la famiglia, nel suo nome sosterremo la ricerca per sconfiggere questa malattia ereditaria che colpisce le cellule nervose e muco - cutanee e causata da turbe dell’istogenesi».