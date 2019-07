Da giovedì a domenica, Garbagna diventa il Borgo delle Storie

GARBAGNA - Dodici spettacoli teatrali e sei presentazioni di libri rendono ricco il programma della rassegna che trasformerà per quattro giorni Garbagna nel “Borgo delle storie”.

Da quattro anni il Comune, per mettere in risalto uno dei Borghi Più Belli d’Italia, organizza questo festival teatrale e letterario diretto da Emanuele Arrigazzi e Allegra De Mandato, in cui si affiancano la valorizzazione delle proposte culturali d’autore con attori di livello nazionale e la riscoperta della tradizione e della cultura popolare e gastronomica.

Da giovedì 18 a domenica 21 luglio una vera e propria stagione teatrale concentrata in pochi giorni: ecco il programma.

“Il mago di Novi” di Allegra de Mandato, regia Arrigazzi\deMandato; “Lezioni di giardinaggio planetario” di e con Lorenza Zambon; “Novecento” di Alessandro Baricco con Sergio Mascherpa regia Anna Meacci; lo spettacolo di sabato per i più piccoli “Meneghino nel regno di Sempreallegri”, con burattini a guanto di Valerio Saccà; “Cabaret Sacco E Vanzetti”, ideazione e regia Gianpiero Alighiero Borgia. Da Michele Santeramo. Con Valerio Tambone e Raffaele Braia; “Ricordamelo domani”, lettura a tempo di Jazz con Emanuele Arrigazzi e Orsetta Borghero e con Stefano Deagatone e “Macbeth banquet” da William Shakespeare con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi, idea scenica e traduzione di Luca Radaelli, regia Paola Manfredi.

Con gli spettacoli teatrali si incastreranno anche tante presentazioni di libri. Nell’anno del centenario della nascita di Fausto Coppi giovedì 18 luglio, in piazza Doria, Luciana Rota converserà con gli autori dei libri: “Alfabeto Fausto Coppi”, Giovanni Battistuzzi e Gino Cervi; “Eterno Fausto”, Mimma Caligaris e “Serse Coppi, l’angelo gregario”, Lucio Rizzica. Venerdì alle ore 19.30 “Esche” di Andrea Fiorito; sabato alle 20.30 “Il maestro del silenzio” di Giulio Massobrio. con Roberto Botta e domenica Matteo Colombo con “Q.B., Quanto Basta”, giallo ambientato nel mondo dei grandi chef, presentato con Manuela Bonadeo.