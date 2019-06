Il campione e il ragazzo. Bertram due conferme

Gli estremi di un ragionamento. Il campione e il ragazzo. Brett Blizzard e Edoardo Buffo, due conferme nel roster della Bertram 2019/2020. Blizzard, 39 anni, Buffo 18 anni. In mezzo c’è una generazione e una carriera intera. Coach Marco Ramondino ha scelto di confermare due giocatori che rappresentano gli estremi di un roster che vuole essere completo e forte. Blizzard, da sempre possiamo dire “braccio armato” del tecnico avellinese sarà il riferimento tecnico, il leader emotivo del gruppo. L’uomo che spacca la partita dalla panchina e che si prende i tiri pesanti. Il campione che può determinare con la sua classe e la sue esperienza. Buffo è il ragazzo che arriva dal settore giovanile. Il prospetto talentuoso che deve fare la sua gavetta, allenandosi al massimo e cercando di imparare con umiltà dai giocatori che ha accanto. In primis proprio Blizzard che gioca nel suo stesso ruolo. Se sarà sveglio e capace di farsi ispirare dal tiratore made in Florida, potrà sfruttare la massimo l’occasione che il club (e il tecnico) gli offrono e fare come i suoi coetanei Davide Denegri e Fabio Valentini, cresciuti a Casale con il mito Blizzard. La sfida, per loro, e per il Derthona Basket è iniziata.