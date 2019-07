Bertram, arriva Andrejs Grazulis

Primo straniero in arrivo in casa Bertram Derthona.

La società bianconera sta per chiudere e annunciare la firma del giocatore lettone Andrejs Grazulis. 26 anni tra pochi giorni, 203 cm, 95 kg.

Grazulis è un giocatore del Riga, formazione della serie A della Lettonia. In Lettonia è finora trascorsa la carriera del giocatore che coppo essere cresciuto nel Ventspils ed aver debuttato nei campionati senior è passato a Riga nella scorsa stagione.

Grazulis ha fatto parte delle selezioni giovanili lettoni, vincendo l'argento agli Europei del 2013 con l'Under 20. Tortona avrà quindi un centro titolare (a far coppia con Pullazi) est europeo. Una scelta non consueta nell'A2 italiana, ma non nuova per coach Marco Ramondino che in passato ha avuto alle sue dipendenze il lituano Povilas Butkevius e -seppure per breve periodo l'ala estone Martin Jurtom.

Si attende nelle prossime ore lo sviluppo definitivo della trattativa e l'annuncio da parte del club.