Autosped, arriva D'Angelo per A2 e Under 18

Il centro resta l’ultimo tassello da inserire nel roster di Autosped: trattative su più fronti, sarà una straniera, ma è l’innesto più complicato e potrebbe essere definito a preparazione già iniziata.

Chi, invece, sta per vestire la canotta della società di Castelnuovo è Francesca Pia D’Angelo, ala di 1,82, classe 2001, di Salerno, nell’ultima stagione al Vigarano in A1, dove ha disputato i campionati giovanili, con qualche apparizione anche in prima squadra, in Coppa Italia.

Arrivata l’estate scorsa dalla Stella Azzurra Roma, ha chiuso l’ultima annata con 19 presenze nel campionato Lbf A1 e, appunto, una presenza in Coppa.

Ha giocato anche in doppio tesseramento con Bk Academy Mirabello: 28 presenze, 9,7 punti e 6,3 rimbalzi. Decisivi alcuni canestri nella finale per il 3° posto (12 punti per D’Angelo) per l’accesso al podio, superando i Giants Marghera.

All'Autosped sarà nel roster di A2 e, stabilmente, nell'Under 18