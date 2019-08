Bassa Valle Scrivia, domani il via da Guazzora

Verso il quarantennale: il Trofeo Bassa Valle Scrivia e Val Curone scatta domani da Guazzora, prima delle cinque prove dell'edizione numero 39 della challenge per Under 23 e Elite.

Quest'anno una gara in meno, cinque, perché non c'è più il Circuito di Casalnoceto, che era diventata l'apertura. La diventa il 102° Circuito Guazzorese, una delle gare più antiche del calendario nazionale: gli iscritti sono 161, ci sono anche Overall Tre Colli, con Baldi, Breusa, Ghiron, Mennuni, Portigliatti, Sanò, Torres, e c'è Lan Service Zheroquadro, con Carrò, Finatti, Frigerio, Gasparetto, Guasco, Micheletti, Rosa e Teofilo.

Le altre formazioni al via sono Viris Vigevano, Aries Cycling, Cycling Team Cuneo, Pedale Scaligero, Arvedi Cycling, Bc 2000 Borgomanero, Beltrami Ts Hopplà Petroli, Granaro Marini, Cycling Development, Cicli Olympia, Gallina Colosio Eurofeed, Garlaschese, General Store Essegibi, Gragnano Sporting Club, Named Rocket, Speeder Cycling Team, Team Cinelli, Team Gaiaplast Bibanese, Pregnana, Vc Novarese, Velo Racing Palazzago, Work Service Videa Coppi, Zalf Euromobil.

Domani ritrovo dalle 12.30 all'Asilo Malacarne. Il via alle 14.30, 127 i chilometri, pianeggianti, arrivo alle 17.