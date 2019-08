Circuito Guazzorese, Overall sul podio con Baldi

Inizia anche nel segno di Overall Tre Colli il 39° Trofeo Bassa Valle Scrivia e Val Curone.

Al Circuito Guazzorese numero 102, prova di apertura della challenge per Under 23 e Elite, Francesco Baldi è sul terzo gradino.

Il campano, che sta collezionando top ten, va in fuga già al chilometro 15, in un gruppetto di cinque corridori. Che cresce nelle fasi centrali della corsa, un plotone di 18 elementi. Nell’ultimo tratto restano di nuovo in cinque, e Baldi c’è sempre: verdetto in volata, con doppietta degli uomini della Zalf, vince Gregorio Ferri, davanti al compagno di squadra Leonardo Marchiori.

Baldi è terzo, e precede Attilio Viviani (Arvedi) e Stefano Frigerio, portacolori dell’altro team della provincia, Lan Service Zheroquadro. Tempo del vincitore 2h53’40’’, media di 44,015 km/h.