Buon compleanno Fausto: tutti alla festa per i 100 anni

Poche ore al grande giorno. Al 15 settembre 2019, cento anni di Fausto Coppi, il compleanno centenario del campione eterno.

Sarà una giornata indimenticabile, domani. "Un percorso emozionale", come lo definiscono Sergio Vallenzona, sindaco di Castellania Coppi, e Massimo Merlano, presidente del consorzio turistico 'Terre di Fausto'. Sempre presenti Marina e Faustino Coppi e le loro famiglie. Il programma inizierà alle 9.30 al Serravalle Outlet, con l'inaugurazione della mostra 'Le città e le Cime di Coppi', in partnership con Regione Piemonte, Rai Teche e Gazzetta dello Sport.

Ci saranno anche molti sindaci delle città e delle vette che hanno segnato la straordinaria storia sportiva del Campionissimo che, alle 11.30, raggiungeranno il borgo dell'Airone, dove saranno eventi senza un attimo di pausa: l'inaugurazione della scultura realizzata da Vasco Baldi 'Marcellino', la presentazione della moneta celebrativa da 5 euro realizzato dal Poligrafico e Zecca dello Stato, e del francobollo del centenario di Poste Italiane, con uno stand per l'annullo filatelico. Via tutti i veli anche dal progetto di restyling del mausoleo dedicato a Fausto e Serse Coppi, concepito come una sorta di agorà, per far arrivare i ciclisti in bici fino al luogo dedicato ai due fratelli, un progetto che prevede anche la creazione di un Centro di documentazione e di una foresteria.

Fra gli appuntamenti anche la mostra 'Coppi visto da Roma', a Casa Coppi, con Il Messaggero, Rai Teche e Ss Lazio.

Grande attesa per l'arrivo della Caserta Castellania: l'invito, di Giampaolo Bovone, Pietro Cordelli e dei ciclostorici, a tutti coloro che vogliono pedalare, con qualunque bici, "unitevi a noi e pedalate l'ultimo tratto da Serravalle (ritrovo dalle 12.30 alla Bollina) fino a Castellania Coppi. Arriveremo in tanti, e in tantissimi ci stanno aspettando, per il buon compleanno a Fausto, per celebrare un Campionissimo che, nel nostro percorso da Sud a Nord, abbiamo scoperto amatissimo, a un secolo dalla nascita. Questo è il miracolo più grande di Coppi".

Un prologo già oggi a Sarzana: un'accoglienza da brividi, per l'intensità e l'affetto, l'assessora al commercio Barbara Campi ha spalancato il cortile del Comune ai ciclostorici e a tutti gli appassionati, al culmine dei festeggiamenti anche una grande torta, rigorosamente biancoceleste, con le immagini di Fausto.

Oggi oltre 120 chilometri, anche con un tratto di strade bianche a Sarzana e i bambini della Ciclistica Sarzanese e i più grandi della Castano, a pedalare con i 15 della CasCas, grazie a Maurizio Taddei, presidente della Federciclo provinciale. Fra poco lo spettacolo 'Note sui pedali', con Alfio Contarino e Giancarla Guerra, Camillo e Dante Campora.

A Castellania, domani, per tutto il giorno, le botteghe del territorio. Alle 17 la messa e alla sera, nel cortile di Casa Coppi, lo spettacolo con l'Orchestra classica di Alessandria, Emanuele Arrigazzi e la voce narrante di Faustino Coppi