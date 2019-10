Bertram, troppi errori. A Rieti il primo ko

RIETI - Prima sconfitta stagionale per la Bertram che cade in volata a Rieti (70-67).

Primo ko in campionato per i bianconeri che avevano vinto le prime sei partite ufficiali della stagione tra SuperCoppa e campionato.

Una sconfitta al termine di una prestazione disordinata e piena di errori della squadra di coach Ramondino (che ha rinunciato a Cepic e Tavernelli) costretta ad inseguire per tutta la partita dopo un deciso avvio di Rieti (19-8 al 7’).

Tortona penalizzata da una brutta giornata al tiro (5 su 23 dall’arco e 0/12 nel primo tempo) e dalla partita complicata di Gaines che si fa innervosire dalla difesa di Rieti e può giocare solo 19 minuti.

In un finale a «chi sbaglia meno», Tortona, dopo essersi aperta una chance con la tripla di Formenti (prima vantaggio della partita sul 66-67), sbaglia con Gaines e cede al ritorno di Rieti spinta da Brown (6 degli ultimi 7 punti dei locali).

Tortona (Grazulis 17 punti e 9 rimbalzi) non all’altezza nell’impatto della gara e troppo imprecisa, resta indietro per quasi tutti i 40’ di gioco (anche -14 punti) ma è capace di arrivare a giocarsi la vittoria nel finale.

Tanti gli spunti su cui riflettere per lo staff bianconero anche se tra poco più di 48 ore si torna in campo. Martedì sera si torna in campo sul parquet dell’Eurobasket Roma per il recupero della prima giornata di campionato.

Rieti-Bertram 71-67

(27-15, 45-37, 58-51)

Npc Rieti: Fumagalli 3, Passera 14, Brown 17, Cannon 26, Vildera 4, Zucca, Pastore 4, Nikolic 3, Filoni. N.e.: Stefanelli, Mammoli. All. Rossi

Derthona: Mascolo 6, Buffo 2, Formenti 8, Gaines 14, De Laurentiis 4, Gražulis 17, Martini 8, Pullazi 8. N.e.: Tavernelli, Cepic, Valle, Seck. All. Ramondino