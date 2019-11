Dilaga Valmilana, Boys a reti bianche

ALESSANDRIA - I Boys Calcio si fermano ancora, 0-0 con il Garbagna; vittoria per il Villaromagnano che sul campo del San Giuliano Vecchio passa 3-1 (a segno Casagrande, Gemme e Pegorari). I pizzaioli si impongono 2-0 in casa della Vignolese; l'Aurora Pontecurone vince 2-1 sul Sardigliano con i gol firmati Settembrino e il Predosa ottiene i tre punti grazie alla vittoria per 4-0 sul Tiger Novi (reti di Mancuso, Cermelli, Seminatore e Tiseo). Chiudono Valmilana - Lobbi con il risultato finale di 4-0 per i padroni di casa (marcatori Mulas, Taglietti e due volte Buscarini ) e Audax Orione - Lerma, 5-2 il finale a favore dei padroni di casa (gol di Muca, Zaccaria, Grillo e doppietta di Vizdoaga).

Nel girone astigiano cade il Bergamasco che perde 1-0 su rigore con il Monferrato Calcio; pareggia invece l'Europa Bevingros che non va oltre l'1-1 con il Bistagno Valle Bormida (gol di Hicham per l'Europa e di Troni per il pareggio). Il Castelletto cede in casa 3-0 col Mombercelli e l'Ozzano Ronzonese subisce la prima sconfitta, 2-1 con lo SCA Asti (gol di De Lozzo per l'Ozzano). Successo per lo Sporting 2015 che supera in trasferta 2-1 il Mirabello grazie alle reti di Garofalo e Nizza.

Girone At

Bergamasco - Monferrato 0-1, Castelletto - Mombercelli 0-3, Europa B. - Bistagno Vb 1-1, Ozzano Ronzonese - Sca 1-2, Mirabello - Sporting 2015 1-2

Girone Al

Audax Orione - Lerma 5-2, Aurora P. - Sardigliano 2-1, Boys - Garbagna 0-0, San Giuliano Vecchio - Villaromagnano 1-3, Tiger Novi - Predosa 0-4, Valmilana - Lobbi 4-0, Vignolese - Pizzerie 0-2