Rimonta Bertram. Grazulis stoppa Trapani

La vittoria della svolta? Sicuramente la vittoria dei passi avanti. Tortona batte Trapani (76-75) rimontando da -12 (41-53) in un finale tiratissimo deciso dalla stoppata di Grazulis. Due punti che valgono oro ma anche tanti segnali di miglioramento a cui aggrapparsi. Recuperare dopo 72 ore non era facile. Girare la partita con la difesa, dopo aver subito 51 punti subiti all’intervallo, non era banale. Da qui la squadra di coach Marco Ramondino deve continuare.

La gara. Parte bene la Bertram. Convinta, precisa e con tutti e cinque gli uomini del quintetto a referto. Un avvio che vale il 10-3 dopo 3’ di gioco. Ma Trapani non è in gita e rientra prontamente (10-11 al 7’). Sulla spinta Amici e Goins colpiscono a ripetizione da fuori. Al primo stop Trapani avanti 20-19.

La fiducia degli ospiti paga e prima del giro di boa della seconda frazione il gap esterno è già in doppia cifra (24-34) grazie al 6/7 da tre e alla 5 perse di Tortona. Primo momento di difficoltà dei bianconeri.

Le difficoltà continuano anche nella seconda frazione. Tortona è imprecisa (8 perse), poco aggressiva (0 rimbalzi offensivi) e permeabile in difesa. Trapani non fatica troppo a mantenere la doppia cifra di vantaggio all’intervallo sul 41-51 (Goins 18 punti).

Tortona sotto 12 in avvio di ripresa. Dal punto più basso alla rimonta firmata Gaines: 10 punti della guardia Usa per il pareggio a quota 57 (minuto 27’). Adesso la Bertram è viva e lotta. Soprattutto in difesa. Al 30’ Bertram non in fuga ma avanti grazie ad un 22-11 nel periodo.

La fuga non arriva neppure nell’ultima frazione. Tortona avanti di qualche punto. Trapani resta attaccata e pareggia con la tripla di Amici (68-68) al 37’. La fiammata di Pullazi e Martini dall’arco scuote il match e porta Tortona sul +6 (74-68) a 2’ dalla sirena. Ma Trapani è ancora viva e con Goins (tripla) e Amici (1 su 2 ai liberi) torna sotto (74-72) a -30”. Sul possesso Tortona, Trapani non commette fallo e Pullazi inchioda il 76-72. Ma Trapani non vuole arrendersi. Dopo il time out rimessa in zona d’attacco e tripla di Renzi del nuovo -1 (76-75) a -16”. Stavolta è Tortona, dopo il time out, a rimettere in zona d’attacco con 8” da giocare. Tortona pasticcia e subisce un contropiede che può essere letale ma Grazulis cancella l’entrata di Bonacini con la strepitosa stoppata della vittoria. Vince Tortona 76-75, seconda vittoria consecutiva, e sale a quota 10 punti.

Bertram –2B Control 76-75

(19-20, 41-51, 63-61)

Bertram Derthona: Mascolo 13, Buffo, Formenti 11, Gaines 19, De Laurentiis , Ćepić 2, Gražulis 13, Martini 7, Pullazi 11. N.e. Ciadini, Seck, Festinese. All. Ramondino

2B Control Trapani: Goins 25, Amici 18, Mollura , Spizzichini 7, Renzi 12, Nwohuocha, Bonacini 8, Panegonda 3, Ceparano 2. N.e.: Basciano. All. Parente