Bertram decimata. Sconfitta a Scafati

L’emergenza assenti condanna la Bertram a Scafati. Tortona senza gli infortunati De Laurentiis, Pullazi e Formenti e con Gaines espulso per doppio tecnico all’inizio dell’ultima frazione, tenta di reggere l’urto della Givova ma deve arrendersi (82-74).

Non basta un’altra doppia-doppia di Grazulis (24 punti e 10 rimbalzi). Da salvare la voglia della squadra di lottare, la capacità di stare a lungo nel match e l’aver difeso la differenza canestri nello scontro diretto.

La partita. Buono l’avvio del match e primo tempo alla pari con gli avversari (43-37 all’intervallo). Strappo Scafati nella terza frazione che potrebbe essere letale. Ma Tortona ha la capacità di rientrare in gioco. Prima con due canestri di Gaines all’inizio dell’ultima frazione, poi nel finale con le triple di Grazulis ancora in versione “bombardiere”.

Pesa come un macigno l’espulsione di Gaines per doppio tecnico. Secondo coach Marco Ramondino il suo modo di auto- caricarsi dopo due canestri importanti è stato frainteso dagli arbitri e interpretato come una provocazione.

Per Gaines (18 punti e il 50% dal campo), che era all’ultima con i Leoni, un’uscita di scena un po’ triste.

Di positivo il fatto che la squadra abbia saputo reagire anche a questa botta, tornando minacciosa nel finale grazie alle giocate di Gražulis e Tavernelli (-3, 77-74 a 2’20” dal termine). Nei possessi decisivi manca un po’ di lucidità e di energia. Scafati così può dare la spallata finale

Ora la palla passa al mercato. Atteso l’arrivo di Jamarr Sanders, fiducia per Severini che nella partita persa da Treviso in casa con Cremona non è sceso in campo.

Givova -Bertram 82-74

(19-20, 43-37, 66-52)

Givova Scafati: Portannese 8, Tommasini 8, Crow 9, Lupusor 6, Rossato 13, Fall 3, Stephens 15, Frazier 20. Ne: Markovic, Spera. All. Perdichizzi

Bertram Derthona: Tavernelli 5, Seck 4, Gaines 18, Mascolo 3, Čepić 6, Gražulis 24, Martini 12, Casella 2. Ne: Valle, Buffo, Festinese. All. Ramondino