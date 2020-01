Sanders ufficiale, Bertram rilancia

La Bertram ufficializza l’ingaggio di Jamarr Sanders.

La trattativa, anticipata su questo sito, si è conclusa positivamente con un accordo biennale. Il giocatore arriverà a Tortona giovedì mattina dagli Stati Uniti, sarà presentato ai tifosi venerdì pomeriggio (alle 17.30, al punto vendita di Simecom ) ed esordirà nel derby di domenica al PalaOltrepò proprio contro Casale, la sua ex squadra.

Sanders (guardia di 31 anni) aveva iniziato la stagione nella massima serie turca allo Gaziantep, formazione che disputava anche le Coppe europee. In Turchia, però, le cose non sono andate per il meglio e l’esterno di Chicago ha lasciato il club per fare ritorno negli Usa. Tortona, che con il suo arrivo sostituisce Kenny Gaines, ha battuto la concorrenza di diversi club italiani, anche di Serie A (la scorsa stagione Sanders ha giocato a Trieste).

Decisiva, nella preferenza per i colori bianconeri, la presenza di coach Marco Ramondino che ha già allenato Sanders a Veroli e Casale. Con Sanders il Derthona si propone di fare un salto di qualità di squadra. La società manda un segnale forte a tutte le rivali di campionato.