Bertram: il nuovo ds è Perticarini

TORTONA - Innesti in campo e dietro la scrivania. Il potenziamento della Bertram Derthona prosegue anche in ambito dirigenziale con l’aggiunta di Vittorio Perticarini che, come annunciato qualche giorno fa su questi siti, sarà il nuovo direttore sportivo bianconero.

Marchigiano, 57 anni, Perticarini ha trascorso tutta la sua lunga carriera nella sua regione dove è sempre stato legato alla Sutor Basket Montegranaro, società nella quale ha rivestito diversi ruoli dirigenziali. In questo club ha anche collaborato con Ferencz Bartocci, direttore generale del Derthona, che ne ha caldeggiato l’arrivo. Sostituisce Daniele Parente che i bianconeri non hanno riconfermato nel ruolo.

«Ringrazio il Derthona Basket per l’opportunità di fare parte di un progetto – spiega il nuovo arrivato – che ha pochi eguali in ambito nazionale. Sono molto orgoglioso ed estremamente motivato nell’iniziare questa collaborazione. Il primo passo che andrò a compiere sarà confrontarmi, nel più breve tempo possibile, con tutti i vari responsabili per potermi immergere pienamente nella realtà del Derthona Basket. La prossima sarà una stagione particolarmente delicata e tutti noi dovremo essere estremamente attenti e pronti a superare le questioni e le cicatrici che, inevitabilmente, il dopo Covid-19 presenterà. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova annata, affrontando le numerose e stimolanti sfide che ci attendono».

Il benvenuto in casa bianconera nelle parole dell’amministratore delegato dei Leoni Marco Picchi. «Siamo davvero conte che Vittorio Perticarini abbia accettato la nostra proposta. Vanta una grande esperienza nel mondo della pallacanestro e crediamo che, per le qualità umane e professionali che ha mostrato nel corso della sua carriera, rappresenti il profilo ideale per compiere quello step di ulteriore crescita che la società ha intenzione di attuare nel corso della prossima stagione sportiva».