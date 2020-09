Bertram: tripla Fabi per sorridere

Equilibrio, ritmo alto, agonismo. La seconda uscita della Bertram Derthona sul campo degli svizzeri del Sam Massagno è un test impegnativo. A decidere una gara combattuta in tutti e quattro i periodi, una tripla a 8” dalla sirena di Agustin Fabi (12 punti alla fine) che porta la vittoria dalla parte bianconera. Dopo Lugano secondo successo in due uscite per Tortona (Cannon 14 punti, Sanders 12). Ma quel che conta di più in questo momento è, ovviamente, la prestazione e la condizione della squadra. Coach Ramondino analizza così l’impegno: «È stato uno scrimmage impegnativo soprattutto perché i nostri avversari hanno imposto un ritmo molto alto alla partita. Noi siamo stati spesso in ritardo e abbiamo fatto errori, anche al tiro. Siamo però riusciti a distribuire il minutaggio a dieci giocatori e a provare varie situazioni che per noi sono le cose più importanti. Alla quarta settimana di lavoro stiamo cercando di fare il punto sia a livello fisico sia tecnico e già da domani torniamo in palestra per continuare a mettere benzina nel serbatoio per la stagione».

Sabato primo impegno casalingo per i Leoni contro Orzinuvi. Con il pubblico.

Massagno-Bertram 81-82

(23-27, 44-44, 63-62)

Spinelli Massagno: Dusan 37, Martino 2, Molteni 10, Chukwu 14, Andjelkovic 8, Veri 3, Appavou, Facchinetti 5, Nottage 2. N.e.: Gruninger. All. Gubitosa

Bertram Derthona: Cannon 14, Gazzotti 10, Ambrosin 11, Tavernelli 3, Fabi 12, Graziani 2, Mascolo 8, Severini 10, Sanders 12, Morgillo. N.e.. Mastroianni, Sackey. All. Ramondino