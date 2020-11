Derthona Basket, debutto digitale

TORTONA - Tutti su zoom per l’evento 'Digital partner' organizzato dal Derthona Basket per l’inizio della stagione. Dirigenti, giocatori, allenatore, tifosi, sponsor e ospiti collegati in modo virtuale per presentare il campionato che, per la Bertram, inizia domenica alle ore 17 a Trapani.

Evento in quattro quarti

Un evento diviso in quattro quarti, proprio come una partita di basket, moderato dal direttore generale dei Leoni Ferencz Bartocci che ha sottolineato alcuni dei cambiamenti che il mondo dello sport ha dovuto affrontare a causa della pandemia. Il presidente del club Roberto Tava non ha nascosto la «soddisfazione per l’inizio del campionato di fronte al pericolo di un nuovo rinvio». Marco Picchi, amministratore delegato della società, ha parlato della situazione economica delle società e del ruolo sociale dello sport, evidenziando «l’impossibilità per i club di comprimere i costi fissi . Il Derthona ha la fortuna di vivere con una certa serenità questa tempesta, grazie agli sponsor che lo sostengono».

Il sindaco di Tortona Federico Chiodi, nel suo intervento, ha ricordato «i tanti appassionati tortonesi che seguono la squadra. Invito tutti a restare ottimisti nonostante le grandi difficoltà del momento».

Nella seconda parte dell’evento si è parlato di marketing con il contributo della responsabile del club Chiara Daffonchio, mentre Alice Pedrazzi, voce ufficiale dei Leoni, ha presentato le nuove maglie della stagione, realizzate dallo sponsor tecnico Errea, e intervistato coach Marco Ramondino e i giocatori Riccardo Tavernelli e Bruno Mascolo. Il direttore sportivo Vittorio Perticarini ha spiegato i protocolli anti-Covid per tutelare la salute dei giocatori. La notizia, cruciale in questo periodo, è che i tamponi rapidi effettuati dal gruppo squadra nel pomeriggio sono risultati negativi - "la nostra partita è iniziata oggi pomeriggio e l'abbiamo vinta", così Marco Picchi - e quindi la squadra di coach Marco Ramondino affronterà al completo la gara di Trapani e quella di martedì a Capo d’Orlando.

Per la Lega Nazionale Pallacanestro sono intervenuti il segretario generale Massimo Faraoni, che ha parlato del Derthona «come esempio di serietà e di organizzazione», e il responsabile della comunicazione Stefano Valenti che ha descritto l’importanza «dell’accordo stretto dalla Lega con Media Sport Group che trasmetterà sul digitale terrestre una partita di A2 della domenica alle ore 12.30».

Non è invece intervenuto il patron bianconero Beniamino Gavio, annunciato come ospite ma evidentemente impossibilitato a prendere parte alla riunione. L’evento si è chiuso con la presentazione della maglia speciale che ricorda Luigino Fassino e i 65 anni della società.