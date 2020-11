Bertram: luci, ombre e 2 punti

CAPO D'ORLANDO - Bottino pieno per la Bertram che chiude la doppia trasferta siciliana con 4 punti. Battuta a domicilio anche Capo d’Orlando (77-86) nel recupero della seconda di campionato. La squadra di coach Marco Ramondino, che in attesa delle rivali, è temporaneamente capolista del girone, è stata meno continua e travolgente rispetto a Trapani ma ha centrato l’obiettivo della vittoria (Fabi e Mascolo 16 punti a testa).

Partenza sotto ritmo per i leoni che chiudono sotto il primo quarto (27-21). La difesa bianconera sale di intensità e nei due quarti centrali Tortona è padrona del campo (10 punti in fila di Ambrosin) e fugge via con un parziale di 44-25. Sul +17 Bertram (48-65 al 28’) la gara sembra in incanalata e Ramondino fa rifiatare i titolari. Ma il finale non è quello previsto.

L’Orlandina, spinta dal tortonese Flavio Gay e da Johnson (24 alla fine per lui), riapre la gara rimontando fino al -4 (70-74). Dopo diversi possessi pasticciati in attacco, Sanders mette le due triple che, finalmente, regalano la seconda vittoria stagionale ai Leoni. Da valutare i due infortuni di Tavernelli e Ambrosin.

Orlandina-Bertram 77-86

(27-21, 40-49, 52-65)

Capo d’Orlando: Floyd 17, Fall 8, Johnson 24, Laganà 10, Moretti 2, Bellan 11, Taflaj 2, F. Gay 3. Ne: Tintori , Del Debbio, Triassi. Raví. All. Sodini

Bertram Tortona: Mascolo 16, Fabi 16, Cannon 13, Severini 9, Tavernelli 2, Sanders 15, Gazzotti 5, Ambrosin 10, Graziani, Morgillo.Ne: Ciadini, Sackey. All. Ramondino