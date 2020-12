Bertram, a Milano il settimo sigillo

MILANO - Il PalaLido di Milano, luogo dei ricordi felici (vittoria in SuperCoppa nel 2019), non tradisce Bertram che batte Urania (79-69), centrando la settima vittoria consecutiva da quando è iniziato il campionato.

Una vittoria d’autorità, maturata nel finale. Una vittoria da squadra vera, consapevole della propria forza, che permette alla squadra di coach Marco Ramondino di festeggiare una Natale da capolista imbattuta del girone Verde. A decidere la sfida contro l’ottima Milano, Bruno Mascolo e Lorenzo Ambrosin, rispettivamente autori di 24 e 20 punti e di tanti canestri nei momenti importanti del match. Un match equilibrato che vede Milano anche avanti, ma squadre sempre a contatto con gap di massimo 5-6 punti da una parte e dall’altra.

Nel primo tempo (chiuso 44-38) i Wildcats si fanno preferire per un attacco che ha percentuali buone. Tortona, senza Tavernelli, sconta i falli precoci di Severini (che poi non riesce a entrare in partita offensivamente chiudendo a 0) e la cattiva serata al tiro di Fabi (1/5 da tre).

Nella ripresa Tortona cresce di tono ed efficacia. Sanders (8 rimbalzi) e Cannon si mettono a disposizione dei due bombardieri di giornata e Ramondinopuò gestire una situazione falli complicata (Morgillo e Graziani non danno un grande contributo) e i minutaggi elevati. Dopo il 65-65 di metà ultima frazione, la Bertram sale in cattedra lasciando sul posto Milano e piazzando, sull’asse Mascolo (7 falli subiti)- Ambrosin, il break (14-4) decisivo.

Urania – Bertram 69-79

(25-24, 44-38, 54-57)

Urania Milano: Piunti 10, Bossi 16, Valsecchi, Langston 8, Raspino 13, Benevelli 8, Montano 5, Pesenato, Raivio 9. Ne: Franco, Lazzari. All. Villa

Bertram Derthona: Cannon 10, Gazzotti 3, Ambrosin 20, Fabi 11, Graziani 2, Mascolo 24, Severini, Sanders 9, Morgillo. Ne: Sackey, Ciadini, Rota. All. Ramondino