Bertram,  il brindisi che apre la stagione

TORTONA – In attesa della partenza di domani per il ritiro di Livigno, la Bertram si è ritrovata in via Emilia, nel cuore di Tortona, per un affollatissimo aperitivo con i tifosi. Chiacchiere, selfie e bollicine per ritrovare i vecchi protagonisti della squadra di coach Marco Ramondino e per abbracciare i volti nuovi della stagione che si apre.



Foto Ilaria Cutuli