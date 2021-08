Bilancio positivo per Fest'Acos itinerante

OVADA - Con “Me. Scegli me”, reading del romanzo della scrittrice Raffaella Romagnolo, “Di luce propria”, recitato da Paola Bigatto che si è tenuto giovedì 5 agosto ad Ovada, presso l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, si è chiusa l'edizione 2021 di Fest'ACOS Acqua Energia Ambiente, promossa dal Gruppo ACOS.

Fest'ACOS è stato un segnale di ripartenza, un investimento di fiducia nel futuro e la risposta del territorio è stata ottima. Per la prima volta quella che, per tradizione, è stata denominata la Festa dell'Acqua dell’Ambiente e della Solidarietà, ha coinvolto oltre a Novi, anche i centri di Tortona, Arquata e Ovada, dove il gruppo opera. L'“esperimento”, fortemente voluto dall'Azienda, ha riscosso successo ed è stato apprezzato dalla popolazione. Ad ogni tappa, ricordiamo che Fest'ACOS è partita il 19 giugno a Tortona, per proseguire a Novi e ad Arquata Scrivia, la risposta del pubblico alle varie iniziative è stata molto positiva.

Per gli amanti dell'escursionismo, poi, Fest'ACOS ha riservato, lo scorso 11 luglio, una vera e propria “chicca”: la passeggiata alle sorgenti dell'Acquafredda di Rigoroso, sito che l'amministrazione comunale arquatese intende ulteriormente valorizzare. Quest'anno, poi, grazie all'interessamento del presidente della Fondazione ACOS per la Cultura, Giampaolo Bovone la Festa si è aperta anche ai più piccoli. Si sono tenuti, infatti, sia a Novi sia ad Arquata, con la collaborazione dell’Atelier Peppino Sarina di Tortona, spettacoli di burattini con le Compagnie Walter Broggini e Vladimiro Strinati e laboratori con il maestro Natale Panaro, che ha saputo entusiasmare i bimbi nella creazione dei burattini.