Sospetto coronavirus: chiuso pronto soccorso di Tortona

TORTONA - Questa mattina il pronto soccorso dell’ospedale è stato chiuso per la presenza di una persona che presentava sintomi dubbi. Per questo motivo sono scattate le procedure di sicurezza e il reparto destinato alle emergenze è stato temporaneamente chiuso.

Verso le 8 si è presentata una coppia di anziani, lui presentava sintomi che hanno indotto il medico, anche sulla base della ricostruzione diagnostica, ad attivare il protocollo. Marito e moglie stati sottoposti a tampone e tra tre ore la direzione sanitaria avrà l’esito.

Temporaneamente, le ambulanze sono dirottate sugli ospedali di Novi, Acqui e Alessandria.

È importante ricordare che, in casi analoghi, è necessario chiamare i numeri 112 o 1500 e non andare al pronto soccorso.

L’assessore alla Sanità regionale ha spiegato di mettere in atto comportamenti virtuosi, raccomandando a chi manifesti sintomi di febbre e tosse e avesse avuto contatti con persone rientrate recentemente dalla Cina o con casi di sospetto contagio, di chiamare il 1500 o il 112 e attendere in casa le istruzioni. I servizi sanitari si faranno carico di valutare la situazione, caso per caso, anche a domicilio, garantendo le misure più appropriate.