Incidente sull'A21: grave una 26enne. Illesa neonata

PIACENZA - Intervento della Polizia Stradale di Alessandria, del 118, dei Vigili del Fuoco e del personale dedito alla viabilità alle 12.25 del 1° marzo scorso al chilometro 161 dell'A21 (Torino Piacenza) per l'incidente autonomo che ha coinvolto un'auto con a bordo una famiglia albanese residente a Firenze. L'auto ha impattato con il guard rail all'altezza di Piacenza. Alla guida il marito 34enne. Forte trauma cranico per la moglie 26enne mentre la loro figlioletta neonata, sul sedile posteriore assicurata al seggiolino, non ha riportato lesioni.

Padre e figlia sono stati rapidamente dimessi dall'ospedale di Piacenza. La madre, trasportata a Parma dall'elisoccorso, è tutt'ora ricoverata in prognosi riservata.