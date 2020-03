Vertice col capo dell'Unità di crisi per organizzare il primo Covid 19 Hospital

TORTONA - Vertice questa mattina in ospedale a Tortona. Il dottor Mario Raviolo, che dirige l’Unità di Crisi della Regione, ha incontrato personale medico e vertici Asl per organizzare il passaggio della struttura a primo Covid 19 Hospital della regione. Sarà necessario allestire i reparti per ospitare la quarantina di posti letto tra Terapia Intensiva e Infettivologia da destinare al ricovero dei pazienti piemontesi affetti da coronavirus.

Nel frattempo, chi era già ricoverato in Ortopedia e Chirurgia (per altre patologie) è stato trasferito altrove. I prossimi giorni saranno importanti per delineare il futuro del centro, la conversione è già iniziata proprio per garantire velocità d'azione. Verrà allestito un ufficio relazioni col pubblico per agevolare il dialogo tra parenti e pazienti che, per ovvie ragioni, non potranno ricevere visite, ed è al vaglio la possibilità di istituire un numero destinato a contatti e informazioni.