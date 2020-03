Quattro morti in provincia. Chiuso il Pronto soccorso di Ovada

ALESSANDRIA - Emergenza coronavirus, bilancio delle ore 19.15.

E' stata un'altra giornata complicata in provincia di Alessandria. I morti accertati sono saliti a 4; ai due di ieri si sono aggiunti, oggi un uomo a Tortona e una donna a Novi Ligure. Di quest'ultima si sa che aveva 81 anni ed era affetta da pluripatologie: ricoverata al Pronto soccorso, accusava sintomi che erano tenuti sotto osservazione. Le sue condizioni si sono fatalmente aggravate nella notte.

Oggi è stato chiuso il Pronto soccorso dell'ospedale di Ovada per mandare i medici in aiuto ai colleghi di Tortona. Da ricordare che è chiuso, in attesa di sanificazione, l'ospedale di Novi Ligure, mentre quello di Tortona è "Covid center", ovvero uno dei punti di riferimento piemontesi per i casi di coronavirus.

Le chiusure potrebbero avere significative ripercussioni sul Pronto soccorso di Alessandria dove, da martedì, è cambiato il metodo di accesso e dove si segue una procedura "ad hoc" per chi si presenta con stato febbrile.

In Italia, sono 4.636 i casi; 197 i decessi. In provincia di Alessandria, a metà giornata, i casi di positività erano 32.

Occorre ancora ricordare che, per risolvere qualunque dubbio, è bene chiamare il 118 oppure l'800192020.