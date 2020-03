Autosped vince. Ma quando si giocherà ancora?

TORTONA - Vince Autosped, in un clima surreale. Batte Sarcedo, 56-50, in un PalaCamagna deserto: quando si inizia a giocare già circola la notizia della possibile 'zona rossa' per la provincia di Alessandria. "La sensazione, anche la paura, che possa essere l'ultimo atto della stagione", confessano i dirigenti castelnovesi.

Partita che, al netto della situazione esterna, può permettere alle padrone di casa di allungare sulle vicentine e restare nelle zone alte. Squadre un po' bloccate, meglio le ospiti nel primo quarto, 15-19, nel secondo le giraffe rispondono alla pari, 19-14, all'intervallo lungo è testa a testa, 34-33. Ed è lotta punto a punto anche nel terzo, 47-44. Si segna poco nell'ultimo periodo, ma Autosped concede solo 6 punti alle rivali e chiude 56-50.

Protagonista, su tutte, Podrug, con una doppia doppia da applausi: 12 punti, ben 21 rimbalzi e 7 assist. In doppia cifra anche Bonvecchio, con 14. Eccellente intensità difensiva, la lunga britannica, nazionale, Shaw tenuta a soli 8 punti, per coach Pozzi il contributo di quasi tutte le giocatrici utilizzate: una prova del collettivo, che sarebbe incoraggiante, se non ci fosse alcuna certezza sul futuro.

AUTOSPED - SARCEDO 56-50

(15-19, 34-33, 47-44)

AUTOSPED: Corradini 4, Claudia Colli 7, Bonvecchio 14, Albano 6, Podrug 12, Repetto 3, D'Angelo 4, Pavia 6, Carolina Colli, Bernetti. Ne: Serpellini, Francia.

SARCEDO: Iannucci 11, Colombo 8, Shaw 8, Fumagalli 4, Santarelli 6, Viviani 11, Galdiolo, Battilotti 2. Ne: Carollo, Garzotto, Merlini.