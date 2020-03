Per i sanitari del San Giacomo le pizze del campione mondiale

CASSANO SPINOLA — Al personale dell'ospedale di Novi Ligure la cena di stasera sarà offerta da uno dei migliori pizzaioli del mondo: Giuseppe Bianchini, 50 anni, titolare del "Giardino" di Cassano Spinola, ha deciso di fornire gratuitamente le proprie pizze a medici e infermieri in servizio al San Giacomo. In questi minuti, più di sessanta pizze sono in viaggio verso il nosocomio di Novi Ligure.

Originario di San Marzano, in provincia di Taranto, Giuseppe Bianchini si è trasferito nell’alessandrino circa 25 anni fa. Sposato con Maria Talò e padre di due ragazzi, da due anni è titolare della pizzeria di Cassano. In precedenza aveva gestito un locale presso il centro commerciale Città della Moda, tra Novi e Alessandria. Nel 2019 la Nip gli ha conferito l'International Award come miglior pizzaiolo del mondo ed è capitano della Nazionale italiana pizzaioli.