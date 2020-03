Tortona: trasferite in ospedale le suore missionarie, la Casa madre verrà sanificata

TORTONA - E' iniziato questa mattina, pochi minuti prima delle 8, il trasferimento delle missionarie della Carità di Don Orione.

Croce Verde di Felizzano, Croce Rossa, Misericordia di Tortona e molti soccorritori hanno portato venti suore che accusavano sintomi riconducibili al coronavirus all'ospedale di Tortona. Le religiose "non sintomatiche" resteranno in città per la quarantena in una struttura messa a disposizione sempre dalla congregazione orionina. La Casa madre verrà sanificata. Presenti alle operazioni il vice sindaco Fabio Morreale, e il consigliere Matteo Fantone.