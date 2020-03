Fra risate e consigli, i corsi finiscono sul web

TORTONA - Non è sicuramente un'idea originale, ma la realizzazione è molto divertente e il successo non ha tardato ad arrivare: due istruttori dell'"American Club", Yuri D'Onofrio - già proprietario della webradio Radio Enjoy - e Alessia Magna avevano aperto pochi mesi fa un canale su Youtube chiamato Duofit Italia con relativa pagina Facebook e Instagram dove affrontano in maniera dettagliata ma ironica il mondo del fitness con esercizi e curiosità, sfatando diversi miti e dando utili consigli.

"L'idea era stata creata per i clienti della struttura - raccontano - ma abbiamo notato che piaceva anche agli esterni e quindi da qui l'espansione in un canale Youtube. Visto l'attuale periodo che ci costringe tutti in casa, settimanalmente stiamo caricando sul canale esercizi di home training da fare con ciò che ognuno di noi ha a portata di mano, come bottiglie, sedie e manici di scopa; abbiamo coinvolto nei nostri esercizi persino i propri animali domestici, cercando di tenere attiva la gente e volendo anche strappare un sorriso di cui in questi tempi di quarantena tutti abbiamo certamente bisogno".

I video esistono in due versioni: quelli di allenamento sono nel formato classico, mentre quelli di spiegazione hanno una gag inziale e gli errori sul set alla fine. "Siamo sicuri che Tortona e più ampiamente l'Italia ne usciranno a testa alta - chiosano i due - e questi video, i commenti su fb, il dialogo e l'interfacciarci con chi li guarda sono un modo per rimanere uniti, ora più che mai".