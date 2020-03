Supporto ai più fragili, controlli e pagamento pensioni: le novità dalla Prefettura

ALESSANDRIA - Si è tenuta questa mattina, venerdì 20 marzo, in Prefettura la riunione in videoconferenza del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Iginio Olita, alla quale hanno partecipato da remoto il presidente della Provincia, il sindaco di Alessandria, il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera e i rappresentanti dell’Asl Al.

Sono state esaminati i temi di natura sanitaria legati alla gestione dell’emergenza da coronavirus. I responsabili dell'Ospedale e dell'Asl hanno assicurato la massima attenzione e l’ulteriore ampliamento dei servizi ospedalieri e territoriali, anche attraverso l’attivazione di un nuovo Covid – Hospital presso la Casa di Cura Città di Alessandria e il supporto di un apposito servizio dell’Asl alle numerose case di riposo e residenze socio-assistenziali che, per l’avanzata età degli utenti, costituiscono un settore particolarmente delicato. Sono state anche evidenziate le problematiche delle persone senza fissa dimora che, specie nei grandi centri urbani, continueranno ad essere attentamente seguite del volontariato, anche mediante le “unità di strada” già normalmente attive, sotto il coordinamento dei Comuni e dei Servizi sociali.

È stato fatto poi il punto sui controlli delle forze di polizia finalizzati a far rispettare le norme emanate per fronteggiare l’emergenza: elevato il numero dei controlli, intensificati negli ultimi giorni grazie alla forte collaborazione tra forze dell’ordine statali e la Polizia Locale.

Dalla Prefettura ricordano che vanno assolutamente evitate uscite di gruppo, passeggiate di famiglie e giochi di bambini in aree pubbliche, dal momento che in tali casi non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza interpersonale, mettendo a rischio una parte consistente della cittadinanza, comprese persone anziane e vulnerabili. I gestori di esercizi aperti al pubblico, quali negozi e supermercati, devono regolamentare rigorosamente l’accesso dei clienti, con idoneo personale, al fine di evitare assembramenti.

È necessario anche limitare al massimo l’afflusso dell’utenza agli uffici postali, i cui orari e giorni di apertura sono stati rimodulati a causa dell’attuale emergenza. Le Poste sono state invitate ad attuare tutte le misure idonee ad evitare che si creino code o assembramenti davanti agli uffici, anche regolamentando l’accesso degli utenti.

Il referente dell’Area Nord – Ovest di Poste Italiane, contattato telefonicamente durante la riunione, ha assicurato che, in vista del pagamento delle pensioni, verrà effettuata una massiccia campagna informativa circa l’accreditamento automatico di tali pagamenti su conti correnti, postepay.

Le pensioni verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando il calendario seguente:

i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

Dalle Poste le raccomandazioni di entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale, di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti e di tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici sia nelle sale aperte al pubblico.