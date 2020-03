Tortona: Carabinieri impegnati nei controlli

TORTONA - Carabinieri impegnati dalle prime ore di questa mattina in una serie di controlli in città. Le pattuglie stanno effettuando verifiche anche su tutto il territorio.

Nei giorni scorsi, c’è chi ha tentato di entrare nella nostra provincia ad esempio dal Pavese sostenendo di dover fare acquisti in un supermercato specifico avendone la tessera.

Tanti i giovani che, la scorsa settimana, si sono ritrovati per strada creando assembramenti vietati. E tanti, gli anziani che si recano al supermercato più volte al giorno. Il monito di autorità e forze dell’ordine è quello di stare a casa e rispettare le regole imposte da questa grave emergenza.