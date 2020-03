Schianto autonomo, grave un 85enne

CASTELNUOVO SCRIVIA - Grave incidente stradale questa mattina: un uomo di 85 anni, residente a Castelnuovo Scrivia è stato trasportato all’ospedale di Alessandria in prognosi riservata. Si tratta di una fuoriuscita autonoma.

Sul posto, per gli accertamenti di legge, sono intervenuti i Carabinieri. I Vigili del fuoco hanno estratto il ferito dalle lamiere dell’auto, affidandolo poi ai medici del 118 per il trasporto al pronto soccorso.