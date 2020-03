Triste record: 11 morti in provincia

ALESSANDRIA - Non era mai successo che il bilancio di metà giornata, diramato dall'Unità di crisi regionale, fosse così tragico: 11 morti in provincia di Alessandria, di cui dieci uomini. Un numero eccezionalmente significativo, che fa salire a 82 i morti complessivi nell'Alessandrino (283 in tutto il Piemonte che, nella sola giornata di oggi, finora, ne piange 28).

Il consueto bollettino regionale ci aggiorna facendoci sapere che sono 4.420 le persone finora positive al Covid-19; 760 sono in provincia di Alessandria. In tutto il Piemonte, 2.426 ricoverati, di cui 308 in terapia intensiva; 1.701 quelli in isolamento domiciliare, 10 i pazienti guariti.