La Boxe Tortona offre il suo contributo

TORTONA - Un aiuto significativo, da una delle nuove ma principali realtà sportive cittadine: il Boxing Club Tortona ha devoluto in beneficenza più di milleduecento euro al comitato "Tortona per l'Ospedale".

Dopo che le ordinanze nazionali hanno costretto il tecnico federale Nicholas Termine a chiudere la palestra di allenamento, le lezioni per i soci sono comunque proseguite attraverso videolezioni online della durata di un'ora e tenute ovviamente ad un prezzo inferiore a quello della quota normale.

Il totale del ricavato, 1270 euro, in accordo con la presidentessa Chiara Giulia Nenna è inoltre stato girato come detto in beneficenza perché la passione di questi ragazzi per la boxe portasse anche risultati positivi alla comunità e lo stesso verrà fatto con tutti i soldi raccolti attraverso questa iniziativa fino alla fine della quarantena, che si spera essere il prima possibile per poter tornare tutti sul ring.