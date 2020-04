Cala il sipario sulla A2 maschile

ROMA - Giù il sipario anche sul campionato di A2 maschile. E, dunque, sulla stagione di Bertram Derthona e Novipiù Junior Casale. Pietro Basciano, presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, ha comunicato a tutti i suoi club la decisione della Fip, che segue di qualche giorno quelli per l'attività regionale, per la B maschile, per A1 e A2 femminile.

Alcune società della seconda serie nazionale (non le due della provincia) avevano anche scritto una lettera sollecitando questo epilogo,e in questo periodo Gianni Petrucci, presidente Federbasket, "ha avuto contatti quotidiani con Basciano e la Lnp e, sentito il parere del consiglio federale, ha deciso lo stop definitivo".

Gli organici, al momento, sono congelati (e confermati), ma già a livello di Lnp stanno già elaborando proposte per la gestione della stagione di A2 2020 - 2021. "Al tavolo di consultazione - si sottolinea - Lnp considera parte integrante la Lega di A, per la progettazione di logiche di interscambio futuro tra i campionati di A e A2".

Ora si apre la partita sia della definizione dei contratti in essere con i giocatori, sia della programmazione futura, con budget ridotti, a cui Il Piccolo, in edicola oggi, dedica una analisi a firma di Maurizio Neri.