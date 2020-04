I partner del Derthona cucinano per la Protezione Civile

TORTONA - Pasti gratuiti per la Protezione Civile di Tortona. Ai fornelli alcuni partner della Bertram Derthona, che durante il campionato hanno curato l'area hospitality al PalaOltrepò e in alcuni eventi organizzati dalla società, come il B2B al Teatro Civico. "Merita un grande plauso l'iniziativa di chi è sceso in campo come una grande squadra - sottolinea il Derthona Basket - al fianco della comunità tortonese impegnata nell'emergenza covid-19".

Artefici sono i produttori di Terre Derthona e Anna Ghisolfi, presidente e rappresentante di Amm Tortona Buona, con la collaborazione di Cantine Volpi, jersey sponsor della Bertram, e del ristorante Il Carrettino. Proprio Anna Ghisolfi ha condiviso questo intervento solidale con Luisa Iotti, dirigente del settore Servizi alla persona e alla comunità del Comune di Tortona: le materie prime sono messe a disposizione dai produttori di Terre Derthona. Alla Protezione Civile saranno donate anche casse di vino.