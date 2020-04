A Tortona è "Caccialvino"!

TORTONA - Il progetto tortonese "Incontri DiVini" ha organizzato una caccia al tesoro virtuale chiamata "Caccialvino" dove i partecipanti potranno connettersi, tramite la piattaforma Skype. I giocatori dovranno scoprire tramite alcuni indizi di che vino si tratta; il livello di gioco e' molto facile, non c'e' bisogno di essere degli esperti sommelier.

Questo gioco è stato organizzato, oltre a far passare una serata un po' diversa e divertente, anche per raccogliere delle donazioni che verranno devolute a favore del Comitato per l'Ospedale di Tortona. La caccia al tesoro e' programmata per mercoledì prossimo, il 22 aprile, alle ore 21.

Per poter partecipare basta mandare una mail all'indirizzo info.incontridivini@gmail.com, un messaggio whatsapp al numero +39.379.1851796 o scrivere alla pagina Facebook "Incontri DiVini".