Bertram, ecco il quintetto all-time di A2

TORTONA - L'ultimo tassello del quintetto all-time del Derthona in A2 è Luca Garri. L'ex azzurro ha vinto il sondaggio riservato ai centri nel contest che la società ha organizzato coinvolgendo i tifosi che hanno votato, nelle due fasi, oltre 70 giocatori nei sei anni in A2.

Per domani, lunedì, alle 18.30, sulla pagina instagram ufficiale della Bertram, la presentazione, in diretta dal palasport, dello starting five scelto dal pubblico. Toccherà a Massimo Mattacheo, responsabile comunicazione, e Federico Aime, speaker ufficiale, far rivivere alcuni dei momennti più importanti dei cinque protagonisti: Spissu, Galloway, Alibegovic, Ricci e Garri.

Sarà anche una occasione per vivere, anche se a distanza, le emozioni del campo: i tifosi potranno interagire con ricordi e domande, sia durante la diretta, sia commentando i posti sui canali ufficiali del club tortonese.