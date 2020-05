Quattro corse virtuali per l'ospedale di Tortona

TORTONA - "Siamo fermi da fine febbraio, e questosarebbe stato il momento clou della stagione. Abbiamo deciso di riaccendere i motori per una finalità importante: raccogliere fondi per l'ospedale di Tortona". Marco Petrini, tortonese, pilota e ora voce di Eurosport per i motori, è uno dei promotori di 'eRace 4Care', quattro corse virtuali con una finalità benefica e un obiettivo dichiarato, "proviamo ad arrivare a 10mila euro: contiamo sulla solidarietà di tutti, vogliamo dare anche noi il nostro contributo, che potrà essere utilizzato per l'acquisto di dispostivi di protezione individuale o per ogni altra esigenza dell'ospedale. Abbiamo proposto la nostra iniziativa al Comitato Tortona, che l'ha subito condivisa".

In cosa consiste l'evento? Domani, sabato, e domenica, dalle 18, la diretta su Eurosport Italia in live streaming, sul sito web e sulla pagina ufficiale facebook, si disputeranno quattro gare virtuali, della durata di 60 minuti, su circuiti che sono nella storia dell'automobilismo, come Spa, Monza, Nurburgring e Barcellona. Utilizzeremo l'Assetto corsa competizione, software ufficiale del Ct World Challenge, il campionato per vetture Gt3, anch'esso trasmesso da Eurosport. Le corse saranno in condizioni meteo variabili, per renderle ancora più vere, combattute ed entusiasmanti. Uno spettacolo da non perdere".

Anche perché a queste sfide hanno già aderito molti big come Marco Bonanomi, nel 2012 terzo a Le Mans, Giancarlo Fisichella, Edoardo Liberati, Alessio Rovera, Simone Iaquinta, Nicolas Costa, David Fumarelli, Diego Bertonelli, Luca Lorenzini, Glauco Solieri, Stefano Monaco, Tommaso Mosca, Tim Kohmann. "Si collegheranno con noi, fra gli altri, anche Alessandro Pier Guidi e Dindo Capello. La competizione sarà con campioni di corse virtuali, davvero difficili da battere".

Tutti i fondi raccolti andranno direttamente al comitato, "con la piattaforma Gofundme. Al commento ci alterneremo in molti: Nicola Villani, Daniele Galbiati, Paolo Allievi e Fabio Magnani, oltre al sottoscritto. Grazie ad Eurosport per aver scelto di proporre questo evento".