Il Gruppo Gavio dona sette ambulanze a Croce Rossa e Misericordia

TORTONA - Il Gruppo Gavio ha donato questa mattina sei ambulanze ai vari comitati della Croce Rossa di Alessandria e un altro mezzo alla Misericordia. Un gesto dal grande significato simbolico, oltre che molto importante per due enti, in un momento in cui l'impegno per l'emergenza coronavirus ha messo costantemente in prima linea operatori del soccorso e volontari.