Carambola tra auto a Cascinagrossa

CASCINAGROSSA - E' in corso un intervento dei Vigili del Fuoco all'altezza del semaforo di Cascinagrossa, sulla strada provinciale che collega Alessandria a Tortona, a causa di un incidente stradale.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli, ma dalle prime immagini si può vedere come l'impatto abbia coinvolto più veicoli, alcuni dei quali hanno finito per uscire dalla sede stradale.

Seguono aggiornamenti.