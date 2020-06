Mascolo si lega alla Bertram fino al 2022

TORTONA - Bruno Mascolo ha detto sì: vestirà la canotta della Bertram Derthona fino al 2022. Altre due stagioni, dunque, dopo quella in cui ha totalizzato 6 presenze in Supercoppa, contribuendo al successo, e poi giocando tutte e 25 le gare di campionato fino allo stop, con 8 punti e 3,8 assist di media.

E' lo stesso numero 14 dei 'leoni' a spiegare le ragioni del prolungamento. "Ho percepito nella società,a partire dal dottor Beniamino Gavio, e in coach Marco Ramondino una grande voglia che io fossi protagonista di un progetto che è molto ambizioso. In Italia sono pochi i club solidi come il Derthona: qui le aspirazioni personali e quelle della squadra collimano. Nel primo campionato ho costruito, fin da subito, un bel rapporto con dirigenza e compagni, che ci ha permesso anche di affrontare e superare, bene, i momenti di difficoltà".