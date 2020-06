Lavanda spettacolo, anche quand'è raccolta

ALESSANDRIA - Stamani, alla Cascina Ospedale, in via Vecchia dei Bagliani, spettacolare taglio della lavanda nell'azienda Cascina della Nonna di Mariacarla Goggi. Anche Alessandria, dunque, brilla con la lavanda, quella che, in questo periodo post emergenza, sembra andare tanto di moda. "Il Piccolo" di oggi dedica tre pagine al fiore tipico della Provenza che sta trovando spazio nella nostra provincia, per l'entusiasmo (e i selfie) di molti. È un fenomeno con significativi risvolti turisti, dunque economici. E, di recente, a Cuccaro in cima a un campo di lavanda è stata posizionata una panchina gigante.