Acqui 'vede' l'Eccellenza, Novese sogna la Promozione

ALESSANDRIA - Acqui 'vede' l'Eccellenza, ma anche la Novese sogna la Promozione. Alcune società della provincia sono in prima fila nelle graduatorie di ripescaggio pubblicate dal Comitato regionale della Figc.

Nella prossima Eccellenza, che avrà due gironi a 18 squadre, sta per entrare la formazione di Arturo Merlo, terza in classifica alle spalle di Cbs e Fulgor Valdengo che partivano con una corsia preferenziale in quanto uniche retrocesse della stagione scorsa in Piemonte.

La Novese sente profumo di Promozione, perché con 42 punti capeggia la classifica per eventuali posti liberi, come la società del presidente Toto Frattoni sostiene fin dal momento in cui il calcio dilettantistico, in Piemonte, ha preso le prime decisioni.

Verso la prima il Cassano, che è terzo, spera anche la Pastor Frigor, sesta, più lontane Fortitudo, 11a, e Sale, 12a.

Vicine alla Seconda Villaromagnano e Boys calcio, rispettivamente terza e quarta, con 28 e 27 punti.