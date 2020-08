Incidente a Monleale: statale bloccata

MONLEALE - Vetture incolonnate sotto il sole domenica pomeriggio nella statale che collega Tortona e San Sebastiano Curone: in seguito ad un incidente nei pressi di località Barca è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha inevitabilmente bloccato lo scorrere del traffico.

Ancora nel tardo pomeriggio è preferibile prendere la deviazione per Montemarzino da entrambe le direzioni ma la situazione dovrebbe risolversi in tempi non troppo lunghi.