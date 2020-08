Coronavirus: dati parziali per un guasto. Un contagio in provincia

ALESSANDRIA - Un contagio e nessuna vittima oggi in provincia, ma i dati dell'emergenza coronavirus - segnala l'Unità di crisi regionale - sono sottostimati a causa di un guasto tecnico della rete dei sistemi informativi regionali che ha riguardato anche la Piattaforma Covid-19.

Zero decessi in regione, con il totale fermo a quota 4.139: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1829 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono invece 31.997 i positivi (+15 rispetto a ieri): 4133 Alessandria, 1899 Asti, 1056 Biella, 2985 Cuneo, 2859 Novara, 16.064 Torino, 1427 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 275 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 142 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 77 (come ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 794. I tamponi diagnostici finora processati sono 531.625 (+1241 rispetto a ieri), di cui 291.726 risultati negativi.

Infine, solo il dato assoluto per i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia: 26.394. Altri 590 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo