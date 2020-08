Giro dell'Appennino, il via sarà da Pasturana

PASTURANA - Il Giro dell'Appennino è una delle corse più 'nostre'. L'81a edizione lo sarà in modo ancora maggiore. Perché il 19 settembre (data anticipata di 24 ore rispetto alla data originatia nel calendario internazionale, perché il 20 e 21 sono giorni di votazioni in tutta Italia) il via sarà da Pasturana, fortemente voluto da Massimo Subbrero, team manager di Overall Tre Colli e, in questo caso, soprattutto sindaco del paese che ospiterà la partenza.

I corridori si trasferiranno poi a Novi, davanti allo stabilimento Novi Elah Dufour, per lo start ufficiale. Transiteranno a Serravalle, Villarvernia, Pozzolo, ancora Novi, passaggio a Pasturana per il traguardo volante e Francavilla Bisio, prima di affrontare la Castagnola. Il percorso toccherà anche Voltaggio, per poi 'scalare' la Bocchetta e scendere verso Genova, passando anche sotto il nuovo Ponte San Giorgio.