Schianto sulla provinciale tra Pontecurone e Castelnuovo, camion in fiamme

CASTELNUOVO SCRIVIA - I Vigili del fuoco di Alessandria e Tortona sono intervenuti lungo la Provinciale 93 in prossimità del casello autostradale di Castelnuovo per domare le fiamme divampate da un mezzo pesante coinvolto in un incidente autonomo. Il camionista è stato estratto dai medici del 118 e portato in ospedale, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza il Tir. L’incendio è stato spento, sul posto è stata inviata anche una squadra con un terzo mezzo per la rimozione del camion che sta ancora operando.