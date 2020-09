Furti all'outlet, un arresto e una denuncia

SERRAVALLE SCRIVIA - I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno tratto in arresto un algerino 29enne di Marsiglia resosi responsabile di furto aggravato continuato presso un punto vendita del locale centro commerciale “Outlet Mc Arthur Glen”. L'uomo è stato fermato dalla vigilanza del centro mentre stava asportando capi di vestiario all’interno di un negozio. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno perquisito l’uomo, accertando il furto di diversi capi di abbigliamento in differenti punti vendita, per un valore complessivo di quasi duemila euro. La merce recuperata è stata restituita agli aventi diritto. L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Novi Ligure in attesa del giudizio per direttissima davanti all’autorità giudiziaria.



I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novi Ligure hanno denunciato una 44enne peruviana di Milano resasi responsabile di un furto aggravato di merce per oltre cinquecento euro presso il punto vendita “Versace”del centro commerciale “Outlet Mc Arthur Glen”. La donna aveva utilizzato una borsa schermata per attraversare i dispositivi antitaccheggio, ma è stata tradita dai filmati dei dispositivi di videosorveglianza. La merce rinvenuta è stata restituita agli aventi diritto.