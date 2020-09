Brutto spavento ma pochi danni per due ragazzini al parco giochi

TORTONA - Brutta disavventura, fortunatamente senza conseguenze, per due ragazzini al parco giochi dell'area Matteotti: l'assenza di una trave nel pavimento del tunnel sospeso che porta allo scivolo li ha fatti precipitare nel vuoto rimanendo incastrati.

E' stato necessario l'intervento di alcuni genitori che li hanno alzati permettendo ad un altro adulto entrato a sua volta nel tunnel di recuperarli e farli scendere dalla scala in legno per liberarli: visitati dai militi della Misericordia intervenuti sul posto non hanno riportato che qualche graffio ma per sicurezza sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti.

La struttura secondo le testimonianze dei genitori nei giorni stessi era transennata proprio per evitare che qualcuno utilizzandola potesse farsi male, ma non si esclude che le transenne possano essere state rimosse da persone non autorizzate dal momento che spesso si vedono gruppi di ragazzi più grandi occupare il parco dopo il tramonto.

L'intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Tortona giunta sul posto assieme alla Polizia Municipale ha ripristinato le transenne dopo avere scattato alcune fotografie.